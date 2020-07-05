MAÇ SONUCU | Adana Demirspor 2-2 Altay

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, sahasında Altay ile oynadığı maçı 2-2’lik beraberlikle tamamladı ve ligin bitimine 2 hafta kala büyük bir avantaj kaybetti.

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Erkan Zengin’in penaltı golüyle 1-0 öne geçen Adana Demirspor, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. Maçın 57. dakikasında Hamidou Traore’nin ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.

Eksik kalan rakibi karşısında avantajı ele geçiren Altay, 64. dakikada Erhan Kartal ve 78. dakikada Marao Paixao’nun golleriyle 2-1’lik üstünlüğü ele geçirdi.

Ancak 79’da Hasan Kılıç ile skoru 2-2’ye getiren Adana Demirspor, üstünlük golünü atamayınca karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla 55 puanda kalan Adana Demirspor, ikincilik koltuğunu Erzurumspor’a kaptırdı ve üçüncü sıraya geriledi. Altay ise 51 puanda kaldı.

Adana Demirspor gelecek hafta deplasmanda Ümraniyespor’a konuk olurken Altay evinde BB Erzurumspor’u ağırlayacak.