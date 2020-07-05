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Kasımpaşa Sivasspor geniş maç özeti! Sivas bu hafta da yara aldı!

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa sahasında Sivasspor'u ağırladı. Lig'de zirve mücadelesi veren Sivasspor deplasmanda karşılaştığı rakibiyle golsüz berabere kaldı. Kasımpaşa'da Hadergjonaj 62. dakikada kırmızı kart gördü. Kasımpaşa Sivasspor maçının geniş özetini ve maçtan önemli anları sayfamızdaki linkten takip izleyebilirsiniz.

20:35 -
Haberler Futbol
Kasımpaşa Sivasspor geniş maç özeti! Sivas bu hafta da yara aldı!

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya geldi. İki güçlü ekibin zorlu mücadelesi başa baş geçerken, karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Golsüz eşitlikle tamamlanan Kasımpaşa Sivasspor maçının önemli anlarını, pozisyonlarını geniş özet üzerinden izleyebilirsiniz. İşte Kasımpaşa Sivasspor maç özeti…

KASIMPAŞA SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

Pandemi sonrası galibiyet almakta zorlanan Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa deplasmanında da puan bıraktı. Sivasspor, 10 kişi kalan rakibi ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

Düşük tempoda ve pozisyon açısından kısır geçen maçta Demir Grup Sivasspor'un Kone ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. İzleyenlere seyir zevki vermeyen karşılaşma, golsüz beraberlikle sona erdi.

Foto: Depo

Ligde şampiyonluk yarışındaki takımlardan Demir Grup Sivasspor, pandemi sonrası oynadığı dördüncü maçta üçüncü kez puan kaybı yaşarak yarışta geride kaldı. Medipol Başakşehir'in galip gelmesinin ardından son haftaların formda takımı Kasımpaşa karşısına mutlak üç puan parolası ile çıkan Sivasspor, 10 kişi kalan rakibi ile yenişemedi.

Kasımpaşa ise ligdeki beş haftalık galibiyet serisine Sivasspor karşısında son verdi. Pandemi sonrası oynadığı tüm maçlardan üç puanla ayrılan İstanbul ekibi, şampiyonluk yarışındaki rakibi karşısında bir puanla yetindi.

Bu beraberlikle puanını 54 yapan Demir Grup Sivasspor, lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisine düştü. Kasımpaşa ise 36 puana ulaştı.

Kasımpaşa özet sivasspor süper lig
Son güncelleme: 20:36 05.07.2020