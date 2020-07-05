Hakem Zorbay Küçük sakatlandı! 6 ay…

Süper Lig’in genç hakemlerinden Zorbay Küçük sakatlandı! Bu sezon 15 maç yöneten Küçük’ün Beşiktaş’ın Konyaspor’u 3-0 yendiği maçta sakatlandığı belirtildi.

Eski hakem ve beIN Sports yorumcusu Deniz Çoban, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sezonun flaş hakemi Zorbay Küçük yönettiği Beşiktaş-Konyaspor maçında talihsiz bir sakatlık geçirmiş. Maalesef sakatlığı ciddi ve en az 6 ay maç yönetemeyecek. Kendisine acil şifalar dilerim…” ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki hakemin 2021 yılının ilk aylarında sahalara dönmesi bekleniyor.

İlk Süper Lig maçını 2017-2018 sezonunda yönetecek Zorbay Küçük, kariyerinde toplam 22 Süper Lig maçında düdük çalarken, 99 sarı kart, 1 direkt kırmızı ve 4 kere de çift sarıdan kırmızı kart gösterdi!