Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Haftanın maçı Galatasaray Trabzonspor son bilgiler…

Corona virüsü öncesi aldığı seri galibiyetlerle şampiyonluk yolunda favoriler arasına giren Galatasaray, ara sonrasında oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyet çıkaramadı. Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, son olarak kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Onyekuru'dan da mahrum kaldı. Rakip Trabzonspor'da da işler istenildiği gibi gitmiyor. Corona virüsü arasına lider giren Trabzonspor, son iki haftada Alanyaspor ve Ankaragücü karşısında yaşadığı puan kayıplarıyla liderliği Medipol Başakşehir'e kaptırdı. İşte Galatasaray Trabzonspor maçı ile ilgili son gelişmeler…

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Trabzonspor maçı bu akşam 21.00’da başlayacak. Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

21.00’da başlayacak Galatasaray Trabzonspor maçı beIN SPORTS HD1'den yayınlanacak.

GALATASARAY SAKATLIKLA BOĞUŞUYOR

Galatasaray'da sezonu kapatan Muslera ve Andone ile birlikte, Başakşehir maçında sakatlanan Lemina Trabzonspor maçında oynayamayacak. Ayrıca golcü Adem Büyük de kart cezası yüzünden maçta forma giyemeyecek.

Galatasaraylı yıldız Falcao'nun oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

GALATASARAY'DA ONYEKURU ŞOKU

Galatasaray’ın sezon başında Monaco’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, kritik Trabzonspor maçı öncesi teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı.

Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Monaco, Galatasaray’ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncuyu, sözleşmesinin 30 Haziran’da bitmesi üzerine geri çağırmıştı.

TRABZONSPOR'A SAKATLARDAN GÜZEL HABER

Zorlu Galatasaray deplasmanı öncesinde Trabzonspor'a sakat futbolcularından iyi haberler geldi. Trabzonspor'un hücum gücünde önemli yer tutan üç isim Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Nwakaeme’den iyi haberler geldi. Üç futbolcunun da Galatasaray maçında forma giyebileceği öğrenildi.

GALATASARAY TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Feghouli, Belhanda, Ömer Bayram, Jimmy, Emre Akbaba

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, N’Diaye, Sosa, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Sörloth