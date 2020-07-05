Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izle! Maç kaç kaç? Galatasaray Trabzonspor derbisi canlı skor!

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Lig’in bitimine dört hafta kala zirvedeki en önemli mücadelelerden olan Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşmasının canlı izleme ekranı haberimizde. Galatasaray Trabzonspor maçını şifresiz canlı izlemek isteyenler yayıncı kuruluşun sistemine üye olarak karşılaşmayı izleyebilirler. GS TS maçından son gelişmeleri, maçın kaç kaç olduğu ve önemli anları skor sayfamızda. İşte Galatasaray Trabzonspor maçı canlı yayın linki…

GALATASARAY TRABZONSPOR CANLI İZLE (Üyelik gerektirir)

Ligde 5 haftadır kazanamayan ve eksikleri bulunan Galatasaray galibiyet elde edip morallenmek ve zirveden kopmamak istiyor. Trabzonspor ise Başakşehir'in deplasmanda kazanıp farkı maç fazlasıyla 5'e çıkarmasının ardından İstanbul'da galip gelerek şampiyonluk yarışında Başakşehir'den uzaklaşmamanın peşinde…

Sözleşmesi sona eren Onyekuru'nun yanı sıra sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina ve Radamel Falcao ile cezalı olan Adem Büyük, Trabzonspor karşılaşmasında sahaya çıkamıyor.

Trabzonspor'da ise kart cezalıları Portekizli futbolcu Jaoa Pereira ile İranlı stoper Majid Hosseni, Galatasaray karşısında forma giyemiyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR İLK 11’LER

GALATASARAY: Okan Kocuk, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Emre Akbaba

Yedekler: Berk, Şener, Ahmet, Selçuk, Linnes, Yunus, Jimmy, Sekidika, Emin

Teknik Direktör: Fatih Terim

TRABZONSPOR: Uğurcan; Kamil Ahmet, Manuel da Costa, Hüseyin Türkmen, Novak, Ndiaye, Sosa, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Sörloth

Yedekler: Erce, Guillerme, Nwakaeme, Doğan, Campi, Manoel, Abdurrahim, Bilal, Koray, Serkan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir