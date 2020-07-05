Fuat Çapa: 1 puan için oynadık

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, ligde kalıp kalmama müsabakasına çıktıklarının altını çizerek, “Sivasspor'un geçen hafta aldığı sonuçtan sonra farklı bir motivasyon ile geleceğini biliyorduk. Ligin en iyi geçiş oyununu oynayan takımlardan bir tanesi. Buna önlem almamız gerekiyordu. Çıkışlarda topu çok net bir şekilde değerlendiremedik. Çok fazla pas hatası yaptık. Hava şartları ile rakibin baskısıyla alakası var. İlk yarıda 30-35 dakika çok yüksek tempoda geçti. İlk devre Koita Aytaç'ın anlaşamadığı pozisyon var. Pozisyon vermedik. İkinci devre son 20-25 dakika etkili olacağımızı biliyorduk. 62'de kırmızı kart tamamen hesaplarımızı değiştirdi. 1 puan almak için oynadık. Rakibe de çok fazla pozisyon vermedik. Oyuncularımız gereken mücadeleyi verdiler. Yine gol yemedik. Son oynamış olduğumuz maçlara göre daha az pozisyona girdik. Son 8-9 haftalık süreç çok olumlu geçti. Hedef olarak ilk 8-9-10'lu sıralamalarda ligi bitirirsek bizim için güzel bir süreç olacak” şeklinde konuştu.

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