Fatih Terim: ‘Olmasaydı iyiydi ama…’

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray’ın Trabzonspor’u konuk ettiği maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fatih Terim, Henry Onyekuru’nun ayrılığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Terim, “Onyekuru gitti, yapacak bir şey yok. Kendisinde emeğimiz var, onun emeği var. Galatasaray olarak ayrılıkların da en güzel şekilde olmasına çaba gösteriyoruz. Sonuç itibarıyla bize büyük emeği geçmiştir, Galatasaray’ın da ona geçmiştir. Evladımız gibidir giden her kişi. Kendisine teşekkür ettik. Galatasaray’a yakışır şekilde uğurladık. Olmasaydı iyiydi ama olduktan sonra fazla konuşmanın da bir anlamı yok” dedi.

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Fatih Terim, “Trabzonspor bu sene gerek ligde gerek kupada çok başarılı işler yapan bir takım. Kolay bir maç olmayacak. Oradaki maçta da kolay olmamıştı. Kritik bir maç ama bizim ne yaptığımız önemli. Bizim ne yapmamız gerektiği, sahada da ne yaptığımız önemli olan. Sakatlarımız ve cezalarımızla ilgili ne bir bahane ne bir sebep göstermiyoruz ama bu da bizim bir gerçeğimiz. Üstelik Başakşehir maçına oranla eksi biriz. Onyekuru ile vedalaştık” ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı “Son iki seneyi 4 kupayla tamamlamış, müthiş özverili kendilerine sonsuz inandığım bir takım var. Dolayısıyla bundan sonraki haftalar da bizim ne yaptığımız ne oynadığımız önemli” diye konuştu.