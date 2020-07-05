Fatih Terim: Galatasaraylılar bizi bu sene affetsinler

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 3-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlardan kendilerini affetmesini istedi.

Sıkıntıların üst üste geldiğinin altını çizen Fatih Terim “Bazen öyle şeyler vardır ki üst üste gelir. Bu sene bazı şeylerin izahı yok. Sevinçlerimiz kadar üzüntülerimiz de derinde. Galatasaraylılar bizi bu sene affetsinler. İnanmış arkadaşlarla gemiyi kıyıya yanaştırmaya çalışacağız. Aklımıza ne gelirse oluyor. Bu sene öyle oldu. Çok iyi oynanacak bir maçı hiç alakası yokken atılması da haklı… İtiraz yok. Arkasından ayağına basılan atılır mıydı? Bizde zaten atılmaz. Cüneyt Hoca bu yönünü de gösteriyor. Diğer takımlar da bize yetişti, Şampiyonlar Ligi için işimiz daha da zorlaştı. Ancak biz Galatasarayız. Olmadık zamanda olmadık işler yapabiliriz” dedi.

Maçın da kısa bir değerlendirmesini yapan Fatih Terim “65 dakika Trabzonspor’a karşı 10 kişi oynamak kolay değil. Esasında güzel bir maç kaçırdı herkes. O ana kadar iki taraf da bir birine karşı üstünlük sağlamaya çalışıyordu. Maalesef kendisinden beklemediğimiz bir şekilde Feghouli… Oradan sonra da oynamak kolay değil. Trabzonspor’u tebrik ediyorum” dedi.