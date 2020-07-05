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Sözcü

Demba Ba: ‘Şampiyon olacağımıza inanıyoruz’

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'İn Antalyaspor'u 2-0 yendiği mücadelede attığı gol ile galibiyete büyük katkı sağlayan Demba Ba şampiyon olabileceklerine inandıklarını açıkladı.

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Haberler Başakşehir
Demba Ba: ‘Şampiyon olacağımıza inanıyoruz’

Başakşehir’in Antalyaspor’u 2-0 yendiği maçta attığı golle galibiyete katkı sağlayan Demba Ba maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Antalyaspor karşısında iyi bir performans yaptıklarını ifade eden Demba Ba, “Zor bir maçtı ve Antalyaspor’u deplasmanda yenmek kolay değildi. Çok iyi oynadık ve kazanmasını bildik, avantajımız var ve bu avantajımızı korumak istiyoruz” dedi.

Başakşehir’in şampiyonluk mücadelesini de değerlendiren Demba Ba, “Geçen sezonla ilgili konuşmak doğru değil, şu anda yeni bir teknik direktör, yeni bir hoca ve yeni bir anlayış var. Şampiyon olabilecke kalite ve enerjiye sahibiz” şeklinde konuştu.

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