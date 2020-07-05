MAÇ SONUCU | Konyaspor 1-0 Çaykur Rizespor

Süper Lig’in 30. haftası kümede kalma savaşı veren Konyaspor ve Çaykur Rizespor’un mücadelesine sahne oldu.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta, oyunun hakimi olan ev sahibi Konyaspor 90+5’te kazandığı penaltı vuruşu ile 1-0’lık üstünlüğü sağladı. Konyaspor, Farouk Miya’nın attığı golün ardından sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 30 yapan Konyaspor 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı ve 14. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor ise 29 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.

Konyaspor gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk olurken Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor’u ağırlayacak.