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Sözcü

MAÇ SONUCU | Konyaspor 1-0 Çaykur Rizespor

Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında Konyaspor sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 90+5'te penaltıdan bulduğu golle 1-0 devirdi ve kümede kalma adına kritik bir galibiyet elde etti.

20:19 -
Haberler Futbol
MAÇ SONUCU | Konyaspor 1-0 Çaykur Rizespor

Süper Lig’in 30. haftası kümede kalma savaşı veren Konyaspor ve Çaykur Rizespor’un mücadelesine sahne oldu.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta, oyunun hakimi olan ev sahibi Konyaspor 90+5’te kazandığı penaltı vuruşu ile 1-0’lık üstünlüğü sağladı. Konyaspor, Farouk Miya’nın attığı golün ardından sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 30 yapan Konyaspor 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı ve 14. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor ise 29 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.

Konyaspor gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk olurken Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor’u ağırlayacak.

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Son güncelleme: 23:49 05.07.2020