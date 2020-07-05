CANLI | Kasımpaşa Sivasspor maçı canlı yayın | Kasımpaşa Sivas canlı izle

Kasımpaşa Sivasspor canlı! Kasımpaşa Sivasspor maçı ile Süper Lig’de 30. hafta heyecanı devam ediyor. Kasımpaşa Sivasspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Kasımpaşa Sivasspor maçı canlı izle bağlantıları haberde yer alıyor.

Ligde iki maçtır kazanamayan, son beş maçta ise bir galibiyet alan Sivasspor zirveden kopmamak istiyor. Yedi maçtır kaybetmeyen ve üst üste beş maç kazanan Kasımpaşa ise çıkışını sürdürmenin peşinde.

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Camara, Uğur, Ziya, Fernando, Emre, Mert Hakan, Cofie, Yatabare (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

SAAT: 18.30

HAKEM: Atilla Karaoğlan

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Ev sahibi ekipte karşılaşma öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Konuk ekipte cezalı Caner Osmanpaşa ve Fatih Aksoy ile sakatlığı bulunan Rybalka, Hakan Arslan ve Yasin Öztekin karşılaşmada görev alamıyor.