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CANLI | Kasımpaşa Sivasspor maçı canlı yayın | Kasımpaşa Sivas canlı izle

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı Kasımpaşa Sivasspor maçı ile devam ediyor. Ligde 7 maçtır yenilmeyen ve Fuat Çapa yönetiminde yükselişe geçen ev sahibi Paşa, zirveden kopmamak isteyen ve pandemi sonrası istediği gibi dönemeyen Sivasspor'u konuk ediyor. Kasımpaşa Sivasspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Haberde Kasımpaşa Sivasspor maçı canlı izle bağlantıları da yer alıyor.

17:05 -
Haberler Futbol
CANLI | Kasımpaşa Sivasspor maçı canlı yayın | Kasımpaşa Sivas canlı izle

Kasımpaşa Sivasspor canlı! Kasımpaşa Sivasspor maçı ile Süper Lig’de 30. hafta heyecanı devam ediyor. Kasımpaşa Sivasspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Kasımpaşa Sivasspor maçı canlı izle bağlantıları haberde yer alıyor.

Ligde iki maçtır kazanamayan, son beş maçta ise bir galibiyet alan Sivasspor zirveden kopmamak istiyor. Yedi maçtır kaybetmeyen ve üst üste beş maç kazanan Kasımpaşa ise çıkışını sürdürmenin peşinde.

KASIMPAŞA SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Camara, Uğur, Ziya, Fernando, Emre, Mert Hakan, Cofie, Yatabare (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

SAAT: 18.30

HAKEM: Atilla Karaoğlan

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Ev sahibi ekipte karşılaşma öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Konuk ekipte cezalı Caner Osmanpaşa ve Fatih Aksoy ile sakatlığı bulunan Rybalka, Hakan Arslan ve Yasin Öztekin karşılaşmada görev alamıyor.

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