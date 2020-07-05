CANLI | Galatasaray Trabzonspor maçı canlı yayın | GS TS canlı izle

Galatasaray Trabzonspor canlı! Galatasaray Trabzonspor maçı ile Süper Lig’de 30. hafta heyecanı dev bir karşılaşmayla devam ediyor. İki takım da şampiyonluk iddiasını sürdürmek için galibiyet hedefliyor. Galatasaray Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Haberde Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor.

Ligde 5 haftadır kazanamayan ve eksikleri bulunan Galatasaray galibiyet elde edip morallenmek ve zirveden kopmamak istiyor. Trabzonspor ise Başakşehir’in deplasmanda kazanıp farkı maç fazlasıyla 5’e çıkarmasının ardından İstanbul’da galip gelerek şampiyonluk yarışında Başakşehir’den uzaklaşmamanın peşinde.

GALATASARAY: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan, Feghouli, Belhanda, Ömer, Emre Akbaba (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

STAT: Türk Telekom Stadyumu

SAAT: 21.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Sözleşmesi sona eren Onyekuru’nun yanı sıra sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina ve Radamel Falcao ile cezalı olan Adem Büyük, Trabzonspor karşılaşmasında sahaya çıkamıyor.

Trabzonspor’da ise kart cezalıları Portekizli futbolcu Jaoa Pereira ile İranlı stoper Majid Hosseni, Galatasaray karşısında forma giyemiyor.