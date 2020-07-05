Bursaspor seriye bağladı, üç maç aynı skor! TFF 1. Lig’de zirveyi karıştıran maç

TFF 1. Lig’in 32. haftasında iki maç oynandı. Süper Lig’i hedefleyen Bursaspor, Altınordu’yu konuk ederken, Menemenspor ise küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Adanaspor’u ağırladı. Bursaspor, son iki maçta olduğu gibi Altınordu karşısında da sahadan 1-0’lık skorla galip ayrıldı ve 55 puanla maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Üç maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Timsahlar’a üç puanı 69’da Abdou Razack Traore getirdi. Ev sahibinde Tayfur Bingöl ise müsabakanın 50. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bir puan alması halinde matematiksel olarak kümede kalmayı garantileyecek olan Altınordu ise 33 puanda kaldı. Bursaspor, 33. haftada Menemenspor’u konuk edecek. Son hafta ise Yeşil-beyazlılar, Hatayspor deplasmanına gidecek. Altınordu ise 33. haftada Giresunspor’u ağırlayıp son hafta Menemenspor’a konuk olacak. Ligde 14. sırada yer alan Altınordu’ya kümede kalmak için bir puan yetiyor. Maç eksiği bulunan iki takımdan 15. Boluspor’un 30, 16. Osmanlıspor’un ise 24 puanı bulunuyor.

Kümede kalma hesapları!

Büyük bir mucizeye ihtiyacı olan ve maksimum 33 puana ulaşabilen Osmanlıspor; üçlü averaj durumunda hem Altınordu’dan hem de Boluspor’dan üstün. Altınordu ise puan eşitliği halinde Boluspor’dan üstün. Günün diğer maçında ise iddiası kalmayan iki ekip bir araya geldi. Menemenspor, küme düşmesi kesinleşen Adanaspor’u 4-2 mağlup etti. Menemenspor; Selim Aydemir (23), Samed Ali Kaya (44 pen. ve 86) ve Rıdvan Koçak’la galibiyete uzanırken Adanaspor’un golleri 29’da Roni ve 67’de M’Billa Etame’den geldi.

Konuk ekip Adanaspor’da 64. dakikada Canberk Dilaver, kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla 11. sıradaki Menemenspor 42 puana yükseldi, 17. sıradaki Adanaspor ise 21 puanda kaldı.