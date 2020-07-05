Abdulkadir Parmak: ‘Bizi strese sokuyor…’

Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray’ı 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde ederken müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Abdulkadir Parmak karşılaşmayı değerlendirdi.

Abdulkadir Parmak: “Geçen hafta sakatlık yaşadım. Antrenmanlara çıkamadım. Ama maçı iyi götürdüm diye düşünüyorum. İki haftada 4 puan kaybımımız bizi çok üzmüştü. Bu baskının verdiği bir şeydi. Artık futbolumuzu oynayacağız. İnşallah şampiyon olacağız” dedi.

Başarılı orta saha oyuncusu “Maç maç gitmemiz lazım. Şampiyonluğu düşünmek zorundayız ama bu bizi strese sokuyor. Antalyaspor maçını kazanıp önümüze bakmalıyız” ifadelerini kullandı.