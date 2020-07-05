31. haftadaki Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’de bu hafta içi 7 Temmuz’da oynanacak Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir-Denizlispor maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Açıklanan programa göre 7 Temmuz saat 18.30’da başlayacak Gençlerbirliği Fenerbahçe maçını Alper Ulusoy, saat 21.00’de başlayacak Başakşehir-Denizlispor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Gençlerbirliği – Fenerbahçe: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy – İbrahim Bozbey
Başakşehir – Denizlispor: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz – İbrahim Çağlar Uyarcan