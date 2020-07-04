NFL’in başkent takımı Washington Redskins’in ismi değişiyor. Yıllardır bu konuda baskı gören kulübün stadyum isim haklarının sahibi FedEx’in de saptığı son baskılarla kulüp, yaptığı açıklamada Redskins isminin tekrar gözden geçirileceğini söyledi.

Takım sahibi Dan Snyder yaptığı açıklamada, “İçinden geçtiğimiz bu süreç yalnızca kulüp tarihimizi ve değerlerimizi değil, çok daha geniş perspektifte olaylara yaklaşmamızı sağladı” dedi.

Dev lojistik şirketi FedEx, 205 milyon dolar karşılığında Redskins’in 82 bin kişi kapasiteli stadyumunun isim haklarını satın almıştı. İki taraf arasındaki anlaşma 2025 senesinde sona eriyor. Bununla birlikte FedEx’in CEO’su Frederick Smith, Redskins’in hisse sahiplerinden biri.

Ünlü şirket geçtiğimiz günlerde yatırımcılarından Washington kulübünün ismindeki ırkçı ifade sebebiyle (redskins) baskı gördüğünü açıklamış ve kulübün isminin değiştirilmesini talep etmişti. Kulüpten yapılan açıklamada İsmin gözden geçirileceği ve bu doğrultuda bir karar alınacağı açıklandı.

Amerikan kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen ancak somut bir adım atılamayan bu konuda, bu kez Black Lives Matter hareketi ve dönemin ruhunun etkisiyle de ismin değişmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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