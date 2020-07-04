Victor Oladipo, yeniden başlayan sezonda yer almayacak

NBA takımlarından Indiana Pacers’ın yıldızı Victor Oladipo, yeniden başlayacak NBA sezonunda parkede yer almayacağını açıkladı. Uzun bir sakatlık periyodundan çıkan all-star oyuncu, yüzde yüzüne kavuşmak için sahada yer alamayacak.

Buna karşın Oladipo takımıyla Orlando’ya seyahat edecek ve Disney World’de oluşturulan fanusta yer alacak. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, “Gerçekten oynamayı çok istiyorum. Takımın bir parçası ve rekabetçi biri olarak oynayamayacak olmak beni çok üzüyor. Rehabilitasyonumda iyi bir noktadayım ancak sakatlığım tekrarlayabilir. Bu sebeple akıllıca davranmalıyım. Bu kararı almak benim adıma kolay değildi. 2020/2021 sezonunda takımıma sağlıklı bir şekilde geri döneceğime inanıyorum” diye konuştu.

Pacers tarafı Oladipo’nun iyileşme sürecinde hiçbir gerileme olmadığını, corona salgını sürecinin oyuncu tarafından iyi değerlendirildiğini söyledi.

2017/2018 sezonunda En çok Gelişme Kaydeden Oyuncu ödülünü kazanan Oladipo, 2 kez all-star seçilmişti.

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