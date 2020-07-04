Tahir Karapınar’dan genç yıldıza övgü

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, maç sonrası beIN Sports’a yaptığı açıklamada takımının iki golüne imza atan genç yıldız Ferdi Kadıoğlu’nu övdü.

Ferdi Kadıoğlu ile bire bir ilgilendiklerini belirten Tahir Karapınar “Ferdi Avrupa’da yetişmiş bir oyuncu… Çok yetenekli… Ondan kanattan içeri girip şu atmasını istedik. O da bunu çok iyi yaptı. İyi oynadı, güzel goller attı. Fenerbahçe’nin geleceğinde önemli birisi olacak gibi görünüyor” dedi.

Karşılaşmayı da değerlendiren Karapınar, şu ifadeleri kullandı:

İki perdelik bir oytun oldu. İlk yarı planladığımız gibi çok iyi oynadık. Golleri bulduk. İkinci yarı daha rahat bir maç çıkarabilirdik. İnanılmaz sıcak bir hava… İki takım da çok iyi mücadele etti. İkinci yarıda golü yeyince biraz bocaladık. Toparlayamadık. Daha iyi pas yapmamız ve oyunu soğutmamız gerekiyordu. Yine de kazandık. Mutluyuz. Ben bir aydır buradayım. Yavaş yavaş birbirimize alışıyoruz. Genç oyuncu performansları çok iyiydi.”