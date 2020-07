NBA formalarında sosyal mesaj yazabilecek

NBA ve oyuncular birliği NBPA, yeniden başlayacak sezonda oyuncuların formalarında isimleri yerine sosyal mesaj yazması konusunda anlaşmaya vardı.

Buna göre 30 Temmuz’da başlayacak yarı kalan sezonda, oyuncuların sırt numaralarının üzerinde önceden kabul edilmiş bazı sosyal mesajlar yer alabilecek.

Alınan kararın ardından lig yönetimi yer alabilecek mesajların listesini yayınladı. Oyuncular bu liste dışındaki mesajları formalarında taşıyamayacak. Yayınlanan listede “Free Hong Kong” (Hong Kong’u serbest bırakın) sloganı bulunmuyor.

Buna karşın lig yönetiminin Black Lives Matter hareketine katkı sağlayacak olması kamuoyu nezrinde takdir topladı. Formalarda yer alabilecek sosyal mesajların listesi şöyle:

Black Lives Matter (Siyah hayatları öenmlidir)

Say Their Names (Kurbanların isimlerini söyle)

Vote (Oy ver)

I Can't Breathe (Nefes alamıyorum)

Justice (Adalet)

Peace (Barış)

Equality (Eşitlik)

Freedom (Özgürlük)

Enough (Yeter)

Power to the People (Gücü insanlara verin)

Justice Now (Derhal adalet)

Say Her Name (Kurbanın ismini söyle)

Sí Se Puede (Yes We Can) (Başarabiliriz)

Liberation (Kurtuluş)

See Us (Bizi görün)

Hear Us (Bizi duyun)

Respect Us (Bize saygı gösterin)

Love Us (Bizi sevin)

Listen (Dinle)

Listen to Us (Bizi dinleyin)

Stand Up (Ayağa kalk)

Ally (Müttefik)

Anti-Racist(Irkçılık karşıtı)

I Am A Man (Ben bir erkeğim)

Speak Up (Sesini duyur)

How Many More (Daha kaç kişi)

Group Economics (Grup ekonomisi)

Education Reform (Eğitim reformu)

Mentor (Mentör)

