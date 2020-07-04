Muay Thai Avrupa Şampiyonu İzzettin Altunsöz, dünya şampiyonu olmak istiyor!

Kendisi gibi muay thai sporuyla uğraşan ağabeyinin yanına Mardin’den gelen İzzettin Altunsöz, corona virüsü salgını sürecinin normalleşmeye girmesinin ardından çalışmalarına yeniden başladı. Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) beden eğitimi öğretmenliği okuyan Altunsöz, günde çift idman yaparak maçlara hazırlanıyor.

Altunsöz, ağabeyinin tavsiyesiyle 7 yıl önce bu spora başladığını vurgulayarak, “2017 yılında Akdeniz Bölge Şampiyonası’nda şampiyon oldum ve Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandım. Burada 4 maç yaparak 60 kiloda Türkiye Şampiyonu oldum ve EMF Avrupa Muay Thai Federasyonu'nun Antalya'da düzenlediği Avrupa Kupası’nda 4 maç yaparak ilk defa Avrupa şampiyonu oldum” ifadelerini kullandı.

“2018 yılında da yine Mersin bölgesi ve Türkiye şampiyonu oldum. Yine Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda kendi kilomda şampiyonluk elde ettim” diyerek kariyer adımlarını anlatan Altunsöz, “Geçen yıl da aynı şekilde Türkiye ve Avrupa şampiyonu oldum. Ayrıca canlı yayında Bosna Hersekli rakibimi ilk 5 saniyede nakavt ederek bir rekor kırdım. Şimdi çalışmalarımı sürdürüyorum. 20 Ağustos'ta yine canlı yayınlanacak olan maçım var. Çok iyi hazırlanıyorum. Günde 2 antrenman yapıyorum” dedi.

‘Dünya şampiyonluğunun zamanı geldi!’

Hedefini, “Tabii benim asıl amacım dünya şampiyonu olmak” şeklinde aktaran başarılı sporcu “Artık zamanı geldi diye düşünüyorum. 7 yıllık çalışmamı dünya şampiyonu olarak taçlandırıp, Türk bayrağını en yukarıda dalgalandırmak istiyorum” diye konuştu.

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Yaptığı sporun zor olduğunu kaydeden Altunsöz, “Büyük yaralanmaların olduğu bir spor. En kötüsü ise kilonuzu iyi ayarlamanız lazım. Maç öncesi birlikte tartılıyoruz ve maça öyle başlıyoruz. 100 gram bile fazlan olursa maç kabul edilmiyor. Onun için erkenden kilonuzu ayarlamanız lazım. Tabii isteyen herkes bu sporu yapabilir. Şu anda ünlüler Muay Thai ve kick boks sporlarıyla ilgili özel ders almaya başladı. Kendinizi savunmanız açısından ve fit bir vücuda sahip olmanız için Muay Thai sporunu herkese öneririm” şeklinde konuştu.