Manchester United gol oldu yağdı!

İngiltere Premier Lig’de 33. hafta maçında Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için mücadele eden Manchester United ile kümede kalma savaşı veren Bournemouth karşı karşıya geldi.

Manchester United’ın evi Old Trafford Stadı’nda oynanan mücadelede Bournemouth 1-0 öne geçmesine rağmen kazanan 5-2’lik skorla Manchester United oldu.

Bournemouth’ın gollerini 16. dakikada Junior Stanislas ve 49. dakikada Joshua King kaydetti. Manchester United’ın golleri 29 ve 54. dakikada Mason Greenwood, 35. dakikada Marcus Rashford, 45. dakikada Anthony Martial, 59. dakikada Bruno Fernandes’ten geldi.

Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 55’e yükseltti. Bournemouth 27 puanda kaldı. İngiltere Premier Lig’de Manchester United, bir sonraki maçında Aston Villa’ya konuk olacak. Bournemouth, Tottenham’ı ağırlayacak.