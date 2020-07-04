Leicester City corona arası sonrası ilk kez kazandı, Vardy ‘dalya’ dedi!

İngiltere Premier League’de 33. hafta maçında Leicester City, Crystal Palace’ı konuk etti. Corona arasından döndükten sonra henüz galip gelemeyen Leicester, kötü serisini konuğu Crystal Palace karşısında noktaladı.

Ev sahibi maçı 3-0’lık skorla kazanırken hem Şampiyonlar Ligi’ne katılım umutlarını tazeledi hem de üç maç sonra galip gelmeyi başardı. Leicester, üç puana 49’da Kelechi Iheanacho ile 77 ve 90’da Jamie Vardy’nin golleriyle uzandı.

Jamie Vardy tarihe geçti!

Oldukça etkili bir görüntü çizen Vardy, 77’de kaydettiği golle tarihe geçti. Vardy, Premier League’deki 100. golüne imza attı. Premier League tarihinde 100 golü geçen 29. futbolcu olan Vardy’nin ligdeki gol sayısı da bu maç sonunda 21’e ulaştı. 33 yaşındaki golcü gol krallığı yarışında Pierre-Emerick Aubameyang’ı da geride bırakmış oldu.

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Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün de 90 dakika sahada kaldığı maçın ardından Çağlar ve arkadaşları 58 puana ulaştı ve 3. sıradaki yerini korudu. Crystal Palace ise 42 puanla 13. sırada kaldı. Leicester bir sonraki maçta Arsenal’a konuk olacak. Crystal Palace ise Chelsea’yi ağırlayacak.