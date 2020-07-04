Kaan Ayhan kaç yaşında? Kaan Ayhan’ın kariyeri…

Kaan Ayhan Futbola 5 yaşında Schalke 04 altyapısında başladı. 2009 yılında Schalke 07’nin U-17 takımında forma giymeye başladı. Sonra ise Frankfurt ve Düsseldorf takımlarında görev aldı.

KAAN AYHAN KİMDİR?

1994 doğumlu Kaan Ayhan’ın kariyeri şu şekilde. FC Schalke 04, Ocak 2012’de Ayhan ile profesyonel sözleşme imzalayacağını açıkladı. 2012-13 sezonu arasında Katar’daki hazırlık kampına Dennis Erdmann ve Max Meyer ile götürülen üç genç futbolcudan biri oldu. Ayhan, devre arasında Schalke’nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil ettiği isimlerden biriydi. 13 Nisan 2013’te teknik direktör Jens Keller tarafından Bayer 04 Leverkusen ile oynanan Bundesliga maçı kadrosuna alınsa da forma giyemedi. O sezon bir kez daha kadroya girmişti.

2013-14 sezonunda sık sık kadroya alındı. İlk maçına ise 5 Ekim 2013’te FC Augsburg karşısında 87. dakikada Adam Szalai yerine dahil olarak çıktı. 4 Kasım 2013’te sözleşmesi 2017’ye kadar uzatıldı. Sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulmaya başlayan futbolcu, takımda yaşananlar nedeniyle 19 Mart 2013’te Real Madrid ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 maçı rövanşında Keller tarafından ilk 11’de sahaya sürüldü. Bu maç kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçı olduğu gibi, ilk kez sahaya ilk 11’de çıktığı maç da oldu. Rakiplerine 3-1 yenilip elendikleri maçta Ayhan, 80 dakika sahada kaldı. Bu maçtan sonra Bundesliga’nın kalan maçlarında sahaya ilk 11’de çıktı. 3 Mayıs 2014’te SC Freiburg’u 2-0 yendikleri maçın ilk golünü atarken, kariyerinin de ilk golünü atmış oldu. Schalke 04, o sezon ligi üçüncü bitirmeyi başardı. Bir sonraki sezon da hem ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde forma şansı buldu. Eklemlerdeki sakatlıktan dolayı sezonu Mart ayının sonunda kapatmak zorunda kaldı.

2015-16 sezonunda teknik direktör André Breitenreiter’ın gözüne giremeyen futbolcu sadece UEFA Avrupa Ligi maçlarında şans bulurken ligde sadece bir maçta son dakikada forma giyebildi.

Yaz transfer döneminde Schalke 04’ten 2. Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf’a 500 bin € karşılığında transfer olmuştur. Takıma biraz geç katıldığı için ilk maçına altıncı haftada çıkabilen futbolcu, takımın önemli oyuncularından biri haline geldi ve 23 maçta forma şansı buldu. Agresif futboluyla dikkat çeken futbolcu iki maçı kart cezalarından kaçırırken, 21 Mart 2017’de FC St. Pauli ile oynanan maçta hakeme söylediği sözlerden ötürü üç maç ceza aldı.