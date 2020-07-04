Jose Sosa’nın eşi Carolina Alurralde’den ay yıldızlı ‘yenge’ dövmesi

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor’da kaptan Jose Sosa’nın sakatlığını tam olarak atlatması ve Galatasaray derbisine hazır olması camiayı sevindirdi. Bordo mavililerde şampiyonluk yaşamak isteyen Sosa’nın ailesi de Türkiye’ye iyice alıştı.

Geçtiğimiz günlerde trafikte seyir halindeki araçta bulunan taraftarlar, Sosa’nın eşi Carolina Alurralde’ye korna çalıp ‘Yenge’ diye seslenmişti. Carolina Alurralde ise el sallayarak taraftarlara selam vermişti.

Sosa’nın eşi Carolina Alurralde, Türkiye sevgisini vücuduna kazırken ay yıldız dövmesi yaptırdı ve ‘Yenge’ yazdırdı.

Türk bayraklı dövmesini sosyal medya hesabından paylaşan Carloline Alurralde’nin paylaşımı büyük ilgi çekti.