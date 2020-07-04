Haftanın maçı! Galatasaray Trabzonspor’u ağırlıyor…

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, yarın evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde son hafta deplasmanda Başakşehir ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibi karşısında 3 puan alıp, kalan haftalarda ligde zirve yarışına dahil olmak istiyor.

Galibiyet hasreti 5 maç

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 4 kez berabere kalırken, 1 kez mağlup oldu. Aslan, Gençlerbirliği’ni evinde mağlup ettikten sonra DG Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor’a da mağlup oldu.

Bu sezon evinde 1 kez yenildi

Galatasaray, ligde bu sezon Türk Telekom Stadyumu’nda 15 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik alırken, 1 kez de mağlup oldu. Aslan tek yenilgisini Başakşehir karşısında yaşadı. Evindeki müsabakalarda 28 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

Sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Marcao, antrenmanlarda takımla çalışmalara başlamıştı. Marcao'nun Trabzonspor maçında Ryan Donk ile defansın ortasında görev alması bekleniyor.

Devre arasında Monaco'dan kiralık olarak gelen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'yu takımı hem sözleşmesi bittiği hem de yeni sezon hazırlık kampında görmek için geri çağırmıştı. Onyekuru bordo-mavililer karşısında maçta yer alamayacak.

4 futbolcu sınırda

Galatasaray’da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Marcelo Saracchi, Ömer Bayram, Jean Michael Seri ve Sofiane Feghouli sınırda olan isimler. Bu 3 futbolcu sarı kart görmeleri halinde 31. haftada deplasmanda oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray’da sakatlıklarından dolayı sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina ile cezalı olan Adem Büyük, Trabzonspor maçında olamayacak. Sakatlığı olan Radamel Falcao’nun durumları yapılacak son antrenmanın sonra belli olacak.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray ligdeki takımlar içerisinde kalesinde en az gol yiyen ekip konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 29 haftada 26 gol yerken, rakip fileleri ise 48 kez havalandırdı. Muslera’nın yokluğunda kalede yine 24 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk olacak. Ligin ilk yarısındaki maçta da kalede Okan görev almıştı.

Galatasaray ile Trabzonspor 129. randevuda

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında oynayacakları maç ile birlikte 129. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 128 maçta sarı-kırmızılıların 58-42 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, yarın saat 21.00’de Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 29 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 10 beraberlik sonucunda topladığı 52 puanla 4. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise 16 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 10 beraberlik sonucunda aldığı 58 puanla 2. sırada bulunuyor.

129. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 128 kez mücadele etti. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 58 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 42 kez rakibini mağlup etti. 28 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 167, Karadeniz ekibi ise 143 kez rakip fileleri havalandırdı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ligde 94. maç

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 93 karşılaşmada Galatasaray 41 kez 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 30 kez sahadan galip ayrıldı. 22 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 120, bordo-mavililer ise 106 gol attı.

Son 5 maçta eşitlik

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan son 5 karşılaşmada iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan mücadelelerde iki takım 2'şer galibiyet alırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

Farklı skorlar

Galatasaray, Trabzonspor'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001’de İstanbul’da oynanan Süper Lig maçında 4-0’lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi de 1 Eylül 2018’de Trabzon’daki lig müsabakasında rakibini 4-0 mağlup etti.

Düdük Cüneyt Çakır'da

Bu önemli karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak. Çakır, Galatasaray ile Trabzonspor arasında bugüne kadar oynanan 2 karşılaşmada düdük çaldı. 2011-2012 sezonunda 25 Mart 2012 tarihinde Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan ve Çakır’ın ilk yönettiği müsabaka 1-1 berabere sona ermişti. 2015-2016 sezonunda 19 Eylül 2015 tarihinde Trabzon’da oynanan mücadeleyi de sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.