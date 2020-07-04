Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman? Zirve için önemi büyük!

Bu haftanın en dikkat çeken maçı olarak öne çıkan Galatasaray Trabzonspor maçı için heyecan dorukta. Süper Lig’de son 5 haftadır kazanamayan Galatasaray, Trabzonspor maçından galip ayrılarak, hem bu kötü istatistiği bitirmek hem de kalan son haftalarda zirve yarışına dahil olmak istiyor. İşte ayrıntılar…

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak. beIN Sports’ta canlı yayın ekranlara gelecek mücadele saat 21:00’da başlayacak.

129. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig’in 30. haftasında oynayacakları maç ile birlikte 129. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 128 maçta sarı-kırmızılıların 58-42 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, yarın saat 21.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 29 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 10 beraberlik sonucunda topladığı 52 puanla 4. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise 16 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 10 beraberlik sonucunda aldığı 58 puanla 2. sırada bulunuyor.