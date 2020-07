Formula 1 Avusturya’da pole Valtteri Bottas’ın

Formula 1’de yeni sezonun ilk sıralama turu Red Bull Ring’de yapıldı. Mercedes’ten Valtteri Bottas, pole pozisyonunu alan pilot oldu. Fin pilot kariyerinin 12. pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Bottası takım arkadaşı Lewis Hamilton takip etti. Böylece sezonun ilk yarışına Mercedec ilk çizgide başlayacak. Sıralama turlarında üçüncü sıra Red Bull Racing pilotu Max Verstappen’in oldu. Genç McLaren pilotu Lando Norris dördüncü, Red Bull pilotu Alexander Albon beşinci sırada yarışa başlayacak.

Yarın düzenlenecek yarışta Verstappen orta hamur, geri kalan sürücülerin tamamı ise yumuşak hamur lastikle mücadele edecek.

Diğer yandan Ferrari’ler ilk sıralama turunda çok yavaş gözüktü. Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel 11. sırayı elde ederek, son eleme bölümüne dahi kalamadı. Charles Leclerc ise yedinci 7. sırayı elde etti. Ferrari yaşadığı sorunları gidermek için sezonun üçüncü yarışı olan Macaristan Grand Prix’sinde kapsamlı bir güncelleme getirecek.

Q3 CLASSIFICATION

It was CLOSE between the Mercedes pair!

Norris splits the Red Bulls in P4 #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/AdnaqCl8W0

