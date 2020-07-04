Fenerbahçe Göztepe’yi ağırlıyor! Fenerbahçe Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Taraftaların da sonucunu heyacnala beklediği Fenerbahçe Göztepe maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağına dair detaylar araştırılıyor.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği karşılaşma 4 Temmuz Cumartesi akşamı saat 21.00'da başlayacak. Maç BeinSports ekranlarında olacak.

EMRE’DEN 3 TEMMUZ YORUMU

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu 3 Temmuz'un yıl dönümünde camiaya önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde 3 gündür devam eden Futbolda Şike Kumpası Davası’nda bugün 4'üncü duruşma yapıldı. Fenerbahçe'de kaptan Belözoğlu'da camia için önemli olan bu günde FB TV'de özel açıklamalarda bulundu. Allah bir daha yaşatmasın! Artık sonuçlanması, tescil edilmesi gereken bir süreç var, biz de bunu bekliyoruz. Taraftarımızın göstermiş olduğu ilgi, destek, bütünlük dünyada eşi benzeri görülmemiş bir süreçti. Fenerbahçe ile taraftarıyla ne kadar gurur duysak az. İslam ağabeyinin de söylediği gibi Fenerbahçe'nin büyüklüğü kupa büyüklüğü değildir.