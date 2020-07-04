Fenerbahçe Göztepe özet izle! Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe’ye üç puanı getirdi! (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig 30. hafta maçında Fenerbahçe evinde Göztepe’yi ağırladı. Fenerbahçe’nin Deniz ve Serdar ile ilk 3 dakika içinde kaleye çektiği iki şutta kaleci Beto gole izin vermedi. 4. dakikada Göztepe’nin Wilczek ile yakaladığı pozisyonda da Altay gole izin vermedi. Fenerbahçe’de Muriqi’nin 10. dakikada penaltı noktasına yakın bir yerden yaptığı vuruşu Beto kurtardı. Fenerbahçe, 25. dakikada Ferdi ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 45+2. dakikada Ferdi’nin müthiş golüyle 2-0 öne geçti. İlk yarı 2-0 sona erdi. Maçta ikinci yarı oynanıyor. Göztepe, 66. dakikada Soner’in ceza sahası dışında topun gelişine yaptığı muhteşem şutu ile farkı bire indirdi.

FENERBAHÇE GÖZTEPE ÖZET

TOLGA 5 MAÇ SONRA İLK 11’E DÖNDÜ

Süper Lig'in 30. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, 5 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

Bu sezon ligde çoğu sonradan olmak üzere 10 karşılaşmada forma giyen Tolgay, henüz 90 dakika sahada kalamadı.

Arslan, son olarak ligin 25. haftasında Denizlispor karşısında ilk 11'de yer almıştı.