MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 0-0 Gençlerbirliği | İkisine de yaramadı!

Süper Lig’de 30. hafta tehlike bölgesini yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşmaya sahne oldu. BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği’ni konuk etti. İki taraf da oyunda istediği etkinliği sahaya yansıtamazken taraflar 0-0’lık beraberlikle sahadan ayrıldı ve puanları bölüştü.

Yeni Malatyaspor 4, Gençlerbirliği ise 8 şuta imza atabilirken bunların 1’er tanesi direkten döndü ayrıca iki takım birer kez isabetli şut atabildi. Bu sonuca göre yüzde 61’le topa sahip olan ancak sonuca gidemeyen konuk ekip Gençlerbirliği 32 puana yükseldi, ev sahibi Yeni Malatyaspor ise puanını 29 yaptı. Maç fazlasıyla Gençlerbirliği 12. sırada, Yeni Malatyaspor ise 14. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği’nin galibiyet hasreti 3 maça çıkarken iki takım da kendilerini nispeten rahatlatacak üç puanı elde edemedi. Yeni Malatyaspor, 31. haftada Sivasspor’a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Fenerbahçe’yi ağırlayacak.