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MAÇ SONUCU | Ankaragücü 1-4 Aytemiz Alanyaspor | Süper Lig 30. hafta

Spor Toto Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında Ankaragücü'ne konuk olana Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazandı. Kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü kritik bir kayıp yaşarken Alanyaspor ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

17:47 -
Haberler Alanyaspor
MAÇ SONUCU | Ankaragücü 1-4 Aytemiz Alanyaspor | Süper Lig 30. hafta

Süper Lig’de 30. hafta mücadelesinde oynanan Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor mücadelesi bol gollü bir karşılaşmaya sahne oldu.

Karşılaşmanın 44. dakikasında penaltı kazanan ev sahibi Ankaragücü, Dever Orgill’in vuruşu kaleci Marafona’ya nişanlamasıyla öne geçme şansını tepti ve ilk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip Alanyaspor, 64. dakikada Papiss Cisse ve 66. dakikada Onur Bulut’un attığı gollerle skoru 2-0’a getirirken 78’de penaltıdan Bakasetas durumu 3-0 yaptı.

Alanyaspor’un üst üste bulduğu goller karşısında demoralize olan Ankaragücü, 82’de Javier Rivas ile skoru 3-1 yapsa da son sözü 90’da Junior Fernandes söyledi ve Alanyaspor karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Alanyaspor bu sonuçla puanını 48 yaparken son sıradaki Ankaragücü 25 puanda kaldı ve son 4 haftaya girilirken kümede kalma şansını zora soktu.

Ankaragücü gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü’ne konuk olurken Alanyaspor sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

  • MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
  • 11. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Kitsiou'nun vuruşu kaleci Marafona'da kaldı.
  • 14. dakikada Atilla Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Pazdan'ın kafa vuruşunu Marafona'da kurtardı.
  • 15. dakikada Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşta Faty'nin uzaklaştırdığı topa Juanfran’ın gelişine vuruşunu kaleci Friedrich güçlükle kornere çeldi.
  • 42. dakikada Saba'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill, Alanyaspor futbolcusu Welinton tarafından düşürülünce hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
  • 44. dakikada topun başına gelen Orgill penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
  • İkinci yarı birazdan…

Aytemiz Alanyaspor MKE Ankaragücü süper lig
Son güncelleme: 20:33 04.07.2020