CANLI | Fenerbahçe Göztepe

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe’yi konuk ediyor. Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Fenerbahçe Göztepe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR canlı anlatım linkinde… Fenerbahçe Göztepe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKMEKTEDİR)

FENERBAHÇE GÖZTEPE (İLK 11’LER)

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Emre, Zajc, Jailson, Murat, Mevlüt, Ömer Faruk, Cenk, Emir, Allahyar

TEKNİK DİREKTÖR: Tahir Karapınar

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek

YEDEKLER: Göktuğ, Murat, Atınç, Yalçın, Metin, Kerem Atakan, Poko, Castro, Napoleoni, Ege

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

STAT: Ülker Stadyumu

SAAT: 21:00

HAKEM: Bahattin Şimşek

YAYIN: beIN Sports 1

Fenerbahçe, Göztepe’yi yenerek Avrupa kupalarında katılma yarışında yara almak istemiyor. Pandemi arasından sonra ligde oynadığı üç maçta iki galibiyet bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, Göztepe karşısında da hanesine üç puan yazdırmayı hedefliyor. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci ile cezalı olan Rodrigues forma giyemiyor.

Göztepe ise, Fenerbahçe’yi 20 yıl sonra ilk kez İstanbul’da yenmek istiyor. Fenerbahçe’yi deplasmanda son olarak 1999-2000 sezonunda 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Göztepe’de sakatlıkları bulunan Jerome, Deniz Kadah, Hüseyin Bulut ve Halil Akbvunar sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

Corona virüsü salgını arasının ardından oynadığı 3 maçta hiç galibiyet alamayan Göztepe, ligde 38 puanla 8’inci sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 46 puanla 6’ncı basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe ve Göztepe, Süper Lig’de 52. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 51 maçtan 23’ünü Fenerbahçe, 8’ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin 77 golüne, Göztepe 35 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında İzmir’de oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.