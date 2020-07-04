CANLI | Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı canlı yayın | Antalya Başakşehir canlı izle

Antalyaspor Medipol Başakşehir canlı! Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı ile Süper Lig’de 30. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Lider Başakşehir, ligde 11 maçtır yenilmeyen Antalyaspor’a konuk oluyor. Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

Şampiyonluk hedefleyen Başakşehir galip gelmek ve Galatasaray’ın Trabzonspor’u konuk edeceği haftada avantaj elde etmek istiyor. Antalyaspor ise zorlu rakibi karşısında serisini sürdürmenin ve tempo düşürmemenin peşinde.

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Veysel, Ersan, Kudrashov, Fredy, Doğukan, Sinan, Amilton, Podolski, Jahovic (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, M. Topal, İrfan Can, Gulbrandsen, Berkay, Crivelli, Demba Ba (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

STAT: Antalya Stadyumu

SAAT: 21.00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: beIN SPORTS HD 2

Ev sahibi ekipte cezalı Hakan Özmert ve sakatlığı bulunan Bahadır Öztürk karşılaşmada oynayamıyor. Başakşehir’de ise Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic ve Edin Visca’nın cezaları bulunuyor.