Ahmet Nur Çebi: Sergen Yalçın model olarak görülecektir

SÖZCÜ HaftaSonu'nun bu haftaki konuğu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi idi. Koronavirüs salgınının çok ciddi bir hastalık olduğunun altını çizen Çebi, Covid-19'a yakalandığı o günleri anlattı. Siyah-beyazlıların başkanı, “Evden çalışmaya gayret ettik ve tüm hijyen ile sosyal mesafe kurallarına uyduk. Bu virüs, sadece insandan insana değil ortamdan ya da dokunduğunuz bir nesneden bile bulaşıyor. Vücut olarak bir belirti yaşamamama rağmen ilk testim pozitif çıktı” dedi.

FATİH TERİM’İ ARADIM

ÇEBİ, şöyle devam etti: “İlk olarak aklıma eşim geldi. Çünkü bu süreçte yanımda hep kendisi vardı. Benim testim pozitif çıkınca risk durumunda olduğu için o da test oldu. Neyse ki onun testi negatif çıktı. Ailem ilk olarak endişelendi tabi. Çünkü ciddi bir hastalık bu. Ancak zaman içerisinde hastalığın ağır olarak bir semptomunun bende gözükmemesi onları da bir nebze olsa rahatlattı. Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'la görüştüm, geçmiş olsun dileklerimi ilettim.”

ÇOK CİDDİYE ALDIK

SAĞLIK Bakanlığı'nın uyarılarına harfiyen uyduklarını belirten Başkan, “Biz zaten futbolcularımızın çalışma ortamı olan Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimizde tüm önlemleri aldık, ek olarak bu dönemde kulüp doktorlarımız da ciddi bir mesai harcadı. Bu durumu ciddiye alarak, atlatmak için çaba harcadık. Kulüp doktorlarımız, tüm sağlık çalışanlarımız… Hepsine minnettarız. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

SERGEN YALÇIN MODELİMİZDİR

“ALTYAPIDAN, özümüzden gelen başarılı bir futbol insanıdır Sergen Yalçın. Özümüze dönerek sportif başarıyı yakaladığımız ve bunu sürdürebilir kıldığımız bir yapı düşünüyoruz. Bu yapıyı Sergen hocamıza tesis edeceğiz. Kendisi model olarak görülecektir. Bazı kişiler gençlere ağırlık vermemizle ilgili problemler göstermek istiyor. Huzursuzluk yaratmayı hedefliyorlar. Hocamızla aynı fikirdeyiz. Zaten zaman her şeyi gösterecektir.”

ARMASINA AŞIK OLAN SAHİP ÇIKAR

ÇEBİ, ‘Bırakmam Seni' sloganıyla başlatılan yardım kampanyasıyla ilgili taraftara seslendi. Beşiktaş Başkanı, “Kampanya özelinde şu ana kadar SMS ağırlıklı bir yol izledik. İlk etap tamamlanacak. İş insanlarından alacağımız destek için kendilerini telefonla arıyorum. Covid-19'dan dolayı yemek düzenleyemiyoruz. ‘Bırakmam Seni' ismi anonim olan marştan geliyor. Taraftarımız çok sevdi, biz de bu isimle yola çıktık. Ali Bey (Koç) ile kampanya hakkında konuştuk. Taraftarlar elbette gönül verdikleri renklere ve armasına aşık oldukları kulüplerine sahip çıkacaklardır.

FEDA bir süreçti, biz 3 yıl sonra yani 2015-16 ile 16-17 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak bunun meyvelerini topladık. Ancak tedbirsizlik ve rehavet sonucu bütün emekler 17-18 ve 18-19 sezonlarında heba edildi” dedi.

SPOR EKONOMİSİ ESKİSİ GİBİ OLAMAZ

“KORONAVİRÜS etkilerini tüm kulüplere olduğu gibi bize de gösterdi. Spor ekonomisinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz bu süreç öncesi hem mali hem de idari anlamda planlarımızı yaptık. Ekonomik hasarıyla yüzleştik. Mecburen planlarımızı ertelemek zorunda kaldık, bu duruma üzüldüm.”

BÜYÜK BÜTÇE BAŞARI DEĞİLDİR

ÇEBİ, “Yeni sezonda hem maliyeti düşük hem de yarışmacı bir takım kurmayı nasıl başaracaksınız” sorusunu, 90 milyon Euro üzeri kurulan takımın 4. olduğunu hatırlatıp yanıtladı: “Büyük maliyetlerle ya da şişirilmiş maliyetlerle kurulan, büyük hayaller kurduran ancak gerçekleri farklı olan kadroların sezon sonunda karşılaştıkları hüsranların Türk ve dünya futbolunda sayısız örneği mevcut. Büyük bütçe her zaman sportif başarı demek değildir. Özellikle futbolda hiç değil. Biz de kendi özelimizde yakın tarihimizde bunu yaşadık. 50 milyon Euro bandında kurduğumuz takım şampiyon olurken 90 milyon Euro üzeri kurulan takım 4. oldu. Şimdi elbette başka ekonomik gerçekler var. Biz de o gerçeklere göre kadromuzu kurup yarışan ve başaran bir takım olacağız. Taraftarlarımızı temin ederim ki bu takım da 1-2 sezonluk değil bizi uzun soluklu başarılara götüren bir kadro yapısı olacak. Ekonomik anlamda reel bütçelerle yapılan takımlar, yönetimiyle, teknik kadrosuyla, futbolcusuyla ve taraftarıyla uyum sağlayarak çok daha başarılı olabilmektedir.”

‘PARALAR NEREDE DEMEK YAKIŞMAZ’

“BAŞKANLIK koltuğuna oturduktan sonra ‘Paralar nerede?' demek makamım gereği doğru olmaz. Benim oturduğum koltuk icraat yapmayı ve kamuoyuna gerçekleri anlatmamı gerektiriyor.”

LİGİN OYNANMASI HAKKANİYETLİ

“LİGİ kimin nerede bitireceği sahada oynanarak belli olması gerekiyordu. TFF ile ortak akılla futbola döndük. Alt liglerde protokollere dikkat edilmesi daha zordu bu nedenle devam edilmedi. Tabii ki her şeyden önce sağlık gelir.”

KADINLARIMIZ DEĞERLİDİR

“KADIN futboluyla birlikte kadınlarımıza verilen değeri yüceltmek camiamız için doğal bir görev ve anlayıştır. Destek olmaya devam edeceğiz. Amatör branşlarımızda da altyapı ağırlıklı yarışmayı istiyoruz.”

86-87’NİN ŞAMPİYONU BEŞİKTAŞ’TIR

SİYAH-beyazlı kulüp, Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın kitabındaki şike ve teşvik iddiaları üzerine 86-87 sezonuyla ilgili şampiyonluk başvurusunda bulunmuştu. TFF Hukuk Kurulu, “Zaman aşımı” gerekçesiyle itirazı reddetti. Başkan Ahmet Nur Çebi, bu konuyla ilgili “Yasaları TBMM çıkarıyor.

Burada da halk iradesi var. Yorum yapmak saygısızlık olur ancak TFF'nin bize verdiği cevaptan şunu anlıyorum ki 1986-87 sezonu şampiyonu Beşiktaş'tır. Gönülde, akılda ve vicdanda da… Kâğıtta yazıp yazmamış olması bir önem arz etmiyor” ifadesini kullandı.