Süper Lig’de yine yabancı krizi!

Son dönemde hem yönetiminin hem de kurullarının aldığı kararlar çok tartışılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir kez daha eleştirilerin hedefinde. Konu bu kez yabancı sınırlaması. TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı temsilcilerinin önceki gün Riva'da yaptığı toplantıda öncelikli olarak 2020-2021 takvimi konuşuldu. 18 kulüp, bu konudaki görüşlerini TFF'ye bildirdi. Kulüpler daha sonra yabancı sınırlamasını gündeme getirdi. TFF'nin “14'ten 8'e kademeli olarak düşürülecek” yanıtı tepki çekti.

GEÇİŞ İÇİN ERKEN

2020-21'DE 12 yabancı (sahada 8 yabancı – 3 yerli), 2021-22'de 10 yabancı (sahada 7 yabancı – 4 yerli), 2022- 23'te de 8 yabancı (sahada 6 yabancı – 5 yerli) formülüne kulüplerin şu gerekçelerle karşı çıktığı öğrenildi: “Henüz sezon sona ermedi. Önümüzdeki sezonun takvimi belli değil. Kontratlar, transfer planlamaları için çalışmalar devam ediyor. Kademeli geçiş için erken. Bu acele niye?” Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelip bu konuda nihai kararı alacakları öğrenildi.