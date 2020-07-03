Sivasspor’a 8. kez Covid-19 testi yapıldı

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor, kritik Kasımpaşa maçı öncesi corona virüsü testine girdi. Sivasspor futbola dönüş protokolü dahilinde 8. kez teste girdi.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip Sivasspor'un deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesi; A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere 8. kez yeni tip corona virüsü (Covid-19) PCR testi yaptı.

Daha önce 7. kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.