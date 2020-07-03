Şike kumpas davasında bir tahliye

Damla GÜLER – Sözcü / Futbolda ‘şike soruşturması’ adı altında ‘Kumpas’la yargılanan eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görülen duruşmada Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ifade verdi. Alınan ifadelerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme bir sanığın tahliyesine karar verdi.

Alınan taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık İbrahim Meşe’nin tahliyesine karar verdi. Öte yandan mahkeme hakkında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Fetullah Gülen, Muammer İhsan Kalkavan ve Mutlu Ekizoğlu’nun da arasında olduğu 16 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Mahkeme Mehmet Baransu’nun da arasında bulunduğu 5 sanık hakkında ise haklarındaki suçlamaların yalnızca “silahlı terör örgütü üyeliği” olması sebebiyle bu sanıkların da dosyasının ayrılmasına karar verdi.