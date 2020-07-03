Scoutium’a 2 milyon dolarlık yatırım

Dijital futbol gözlemciliği platformu Scoutium, yeni yatırım turunu tamamladı. Twozero Ventures'ın liderlik ettiği tura katılan Nokta Holding, Nevzat Aydın (yemeksepeti), Orkun Saitoğlu (iyzico), Barbaros Özbugutu (iyzico) ve Selin Kiper, yerli girişim markası Scoutium‘a 2 milyon dolarlık yeni yatırım yaptı.

Scoutium; tüm kulüplere, 56 farklı şehirde 179 kişilik scout ekibi ve 150'den fazla video uzmanının çektiği 90 dakikalık videolar üzerinden istenilen oyuncunun analizlerine ulaşma fırsatı sunuyor. Kulüpler; sistem, takım ya da oyuncu analizi başına ödeyecekleri ücretle Türkiye'de istedikleri yaş kategorisindeki tüm oyuncuları düşük maliyetlerle keşfedebiliyor. Futbolcular ise sistemden 90 dakikalık video ve analizlerini alarak iyi ve eksik yönlerini görme, kendilerini geliştirme ve kulüpler izlediğinde bildirim alarak keşfedilme şansına ulaşıyor.

Futbolseverlere yeni kariyer fırsatı

Scoutium'un sunduğu teknolojiyle beraber futbolseverler, video uzmanı olarak görev alıp maçların 90 dakikalık videolarını sisteme yükleyerek, gelir kazanma fırsatı elde ediyor. Sisteme kayıt olan scout adayları belirli elemelerden geçip, ardından ‘Scoutium Academy' tarafından eğitilerek sertifikalandırılıyor ve kulüpler için analiz yaparak gelir elde etme şansı yakalıyor.

”Yatırımla beraber yurtdışına açılacağız”

Türkiye ve dünyada ilk olan bir iş modelini yerli bir girişimle hayata geçirdiklerini ve geride bırakılan 2,5 yıllık dönemde büyük bir yol katettiklerine dikkat çeken Scoutium CEO'su Efe Aydın, “Global bir marka olma hedefiyle çıktığımız bu yolda önemli isimlerden aldığımız bu yatırımdan dolayı oldukça gururlu ve mutluyuz. Bize güvenen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Genç ve iyi bir ekibimiz var. Futbolculara, kulüplere ve futbolseverlere katkıda bulunmak için çok çalışıyoruz. Almış olduğumuz bu yatırımla beraber ekibimiz büyüyecek ve operasyonlarımız daha da hızlanacak. Hedefimizde keşfedilmeyi bekleyen futbolcular var. Teknolojik altyapısını tamamladığımız yeni geliştirme ile birlikte futbolcular, 90 dakikalık maç videolarını izleyebiliyor, Scoutium'un eğitimli ve sertifikalı scoutlarının yaptığı bireysel analizler ile negatif ve pozitif yönlerini görebiliyor. Aynı zamanda, analizlerinin kulüpler tarafından izlenmesinin ardından bildirim alabiliyor.

Tüm dünyadaki futbolcuların kulüpler tarafından keşfedilmesini sağlamak olan misyonumuza uygun olarak kulüpler ve futbolcuların bir araya geldiği bir platform olma yolunda hızla ilerliyoruz. Yine gerçekleşen bu yatırımla beraber yurtdışı hedeflerimizle ilgili çalışmaya da devam edeceğiz. Tüm dünyayı ve tüm spor branşlarını olumsuz etkileyen pandemi öncesinde Almanya'dan 90 dakika video ve futbolcu analizleri sağlamaya başladık. Önümüzdeki süreçte bu çalışmalarımız giderek yoğunlaşacak” dedi.