Rejim baskısından kaçan Eritreli yedi futbolcu Uganda’ya iltica talebinde bulundu

Eritre Futbol Milli Takımı’ndan yedi oyuncu, altı aydan uzun bir süredir Uganda’da saklanıyor. Sporcular ülkelerinde bulunan baskıcı rejim sebebiyle Uganda’ya iltica etmek istiyor ve yakalanıp Eritre’ye teslim edilmekten endişe ediyor. Böyle bir durumun yaşanması halinde oyuncular hainlik suçundan yargılanabilir.

2019 Aralık ayında Eritre Milli Takımı’nın parçası olarak ilk kez düzenlenen Cecafa Senior Challenge Cup’a katılan sporcular, ev sahibi Uganda’ya 3-0 yenildikten sonra ülkelerine dönecekleri sırada Abiel Oqbay, Isaias Abraham, Ismail Sultan, Eyob Girmay, Robel Kidane, Yosief Mebrahtu ve Filimon Semere isimli yedi kişi kafileden ayrıldı.

Yedi sporcu o günden beri kaçmaya devam ediyor. Ugandalı yetkililer oyuncuların bulunması için Kampala’daki Eritre Büyükelçiliği ile bir arada çalışıyor. Ocak ayında iltica başvurusunda bulunduklarını söyleyen Oqbay, “Ocak ayında bize sabırlı olmamızı söylediler. Ancak Mayıs’a geldiğimizde yardım edemeyeceklerini söylüyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çünkü yeterli kaynağımız yok ve ilerleyemiyoruz. Günde yalnızca bir öğün yemek yiyebiliyoruz” diyerek içinde bulundukları durumu anlattı.

2009 senesinden beri profesyonel sporcu kimliğini kullanarak Uganda’ya göç eden kişi sayısı 50 kişiyi aştı. Eritre’de başkan Isaias Afwerki, bazı konularda ömür boyu askeri görevi mecburi tutmakla birlikte ikiden fazla kişinin toplum içinde bir arada gelmesine izin vermiyor. Diğer yandan Norveç Mülteci Bürosu’nun verdiği bilgiye göre, bu sene Uganda’ya iltica talebinde bulunan ve beklemede olan 1,7 milyon kişi bulunuyor.

Corona salgını süreci daha da kötü bir hale soktu. Ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteci Bürosu’nun oyunculara destek vermemesi durumunda işlerin daha da zorlaşacağını öngörmek mümkün. Herhangi bir koruma altında olmayan sporcuların yakalanmasından endişe ediliyor.

İLGİLİ HABER Bayern Münih, Sane`yi resmen açıkladı