NFL’de ilk hafta siyahların marşı okunacak

NFL ilk hafta mücadelesi öncesinde siyahların ulusal marşı olarak anılan “Lift Every Voice and Sing” marşını seslendirmeyi planlıyor.

ESPN kaynaklı habere göre, ilk hafta maçlarında Amerikan ulusal marşı olan “The Star-Spangled Banner” öncesinde Black Lives Matter hareketine destek vermek amacıyla “Lift Every Voice and Sing” seslendirilecek. Bu uygulama ulusal kanalda yayınlanacak ilk müsabaka olan 10 Eylül’deki Kansas City Chiefs ile Houston Texans arasındaki maçla başlayacak ve ilk haftada oynanacak son maça kadar devam edecek.

Ayrıca NFL yönetimi oyuncularla aktif olarak fikir alışverişinde bulunarak sistematik ırkçılığa maruz kalmış bireylerin anılmasına dair bir uygulama getirmeye hazırlanıyor. Bu uygulamayla sporcular bu mağduriyeti yaşamış kişilerin isimlerini kasklarında veya formalarında taşıyabilecek.

“Lift Every Voice and Sing” marşı, James Weldon Johnson tarafından kaleme alınmış ve kardeşi tarafından 1899’da bestelenmiş bir şiirdir. İlk kez 1900 senesinde Jackson’ın müdürü olduğu okulda Abraham Lincoln’ün doğum günü şerefine seslendirildi.

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