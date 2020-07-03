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Sözcü

NBA’den corona süreci için bir yeni lig daha

NBA Orlando'da kurduğu fanusun ardından Chicago'da yeni bir fanus kurmaya hazırlanıyor. Bu şekilde ligde geri kalan 8 takım, kendi aralarında maçlar oynayabilecek.

SKOR DIŞ HABER
09:33 -
Haberler Basketbol
NBA’den corona süreci için bir yeni lig daha

NBA resmi olarak ikinci bir fanus yaratacağını ve Orlando’da olmayacak 8 takımın bu fanusta hazırlık kampına girip maçlar oynayacağını açıkladı.

ESPN’nin yaptığı habere göre fanus Chicago’da hazırlanacak ve maçlar Eylül’de oynanacak. Yeni organizasyonda yer alacak 8 takımdan 7’si, yöneticiler bazında yapılan toplantıya katıldı. NBA yönetimi takımlara bu tarz bir organizasyon düzenlendiği takdirde oyuncularını getirmesi konusundaki fikirleri soruldu.

Chicago’da yaratılacak fanustaki kuralların Orlando’daki Disney World’dekiyle aynı olması bekleniyor. Bazı takımlar maçlar öncesinde kendi tesislerinde kamp yapılabilmesini istedi ancak NBA patronu Adam Silver bu fikre sıcak bakmadı.

Özellikle ligin zayıf takımlarının neden maç oynaması gerektiği soruları akıllara gelirken Detroit Pistons koçu Dwane Casey, verilen uzun aranın oyuncuların gelecekteki performansına kötü etki edebileceğini söyledi. Ayrıca bu birlikteliğin takımlar ve oyuncular arasında sıkı bağlar oluşturacağı düşünülüyor.

Lig yönetimi her ne kadar anlaşmaya yakın olsa da iki bir fanusun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesinlik kazanmadı. Yeni organizasyon gerçekleşirse Golden State Warriors ile Cleveland Cavaliers gibi iki eski şampiyon karşı karşıya gelebilecek.

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chicago Corona NBA
Son güncelleme: 09:48 03.07.2020