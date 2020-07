NBA’den corona süreci için bir yeni lig daha

NBA resmi olarak ikinci bir fanus yaratacağını ve Orlando’da olmayacak 8 takımın bu fanusta hazırlık kampına girip maçlar oynayacağını açıkladı.

ESPN’nin yaptığı habere göre fanus Chicago’da hazırlanacak ve maçlar Eylül’de oynanacak. Yeni organizasyonda yer alacak 8 takımdan 7’si, yöneticiler bazında yapılan toplantıya katıldı. NBA yönetimi takımlara bu tarz bir organizasyon düzenlendiği takdirde oyuncularını getirmesi konusundaki fikirleri soruldu.

Chicago’da yaratılacak fanustaki kuralların Orlando’daki Disney World’dekiyle aynı olması bekleniyor. Bazı takımlar maçlar öncesinde kendi tesislerinde kamp yapılabilmesini istedi ancak NBA patronu Adam Silver bu fikre sıcak bakmadı.

The NBA is closing in on signing off on a second “bubble” in Chicago for the eight teams that were not invited to play in Orlando, enabling mini-training camps and subsequent games against other clubs with a target date of September, sources tell ESPN's Jackie MacMullan.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2020