Medipol Başakşehir Berkay Özcan’ın satın alma opsiyonunu kullandı

Şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdüren M.Başakşehir, bir yandan yeni sezon yapılanması için çalışıyor. Kulüpten yapılan açıklamayla, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan’ın satın alma opsiyonunun kullanıldığı duyuruldu. Açıkalamada, “2019-2020 sezonu başında Hamburg Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonu kullanılmıştır.

Türkiye Ümit ve A Milli Takımımız'da da oynayan başarılı futbolcumuz, 2023-2024 sezonu sonuna dek turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecektir. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan'a başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Turuncu-lacivertliler ile toplamda 23 maça çıkan Berkay Özcan, gol ya da asist üretemedi.