MAÇ SONUCU | Real Madrid 1-0 Getafe

İspanya La Liga 33. hafta mücadelesinde Getafe’yi 1-0 yenen Real Madrid, Barcelona’nın puan kaybettiği haftada şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 79. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen kaptan Sergio Ramos, Real Madrid’i 1-0 öne geçiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid sahadan galibiyetle ayrıldı ve ligin bitimine 5 hafta kala puanını 74 yaparak Barcelona ile arasındaki farkı 4’e yükseltti. Getafe ise 52 puanda kaldı.

Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos attığı bu kritik golle takımını galibiyete taşırken 34 yaşındaki İspanyol savunmacı son haftada oynanan 4 maçta gol atarak takımını sırtlayan isim oldu.

Real Madrid gelecek hafta Athletic Bilbao’ya konuk olurken Getafe deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak.