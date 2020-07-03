Lionel Messi kontrat bitiminde Barcelona’ya veda etmeye hazırlanıyor

Lionel Messi, Barcelona ile 2021’de sona erecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılmaya hazır.

İspanyol basınında çıkan habere göre yıldız oyuncu takımın kadro kalitesinden şikayetçi. 33 yaşındaki oyuncu Ocak ayında Ernesto Valverde’yi kendisinin göndermiş olduğu izlenimi yaratılması sebebiyle de takımın yeni sözleşme için masaya oturma teklifini reddetti.

Haliyle akla ilk gelen, Arjantinli yıldızın eski hocası Pep Guardiola’nın yanına döneceği yönünde. Guardiola’nın kontratı da 2021 senesinde sona erse de, İspanyol teknik direktörün Manchester kulübüyle sözleşmesini uzatacağı tahmin ediliyor.

İkili birlikte çalıştıkları 2008 ile 2012 seneleri arasında 3 La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi ve 2 Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Messi ve babası Jorge’nin alınan sonuçların da eklenmesiyle birlikte artık Camp Nou’da kalmak istemediği belirtiliyor. Real Madrid’in şampiyonluk yolunda aldığı puanlara karşın Katalan ekibinin puan kayıplarına devam etmesi bu konudaki soru işaretlerini artırıyor.

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