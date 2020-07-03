Hasan Ali Kaldırım’a Başakşehir kancası!

SÜPER Lig'de şampiyonluk için en avantajlı konumda olan Başakşehir, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen sol bek Gael Clichy'nin yerini doldurmak için çalışmalara başladı. Turuncu-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım ve Maciej Rybus isimleri ön plana çıktı. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve henüz masaya oturamayan Hasan Ali'nin düşünülen ilk isim olduğu belirtiliyor. Polonyalı Rybus'un ise Lokomotiv Moskova ile kontratı bitiyor.

2012’DE KAYSERİSPOR’DAN TRANSFER EDİLDİ

Sarı lacivertli takımla devam etmeyeceği konuşulan Hasan Ali Kaldırım için girişimlere başlaması beklenen Medipol Başakşehir, yıldız oyuncuya imza parası teklifinde bulunacak.

Bu sezon Fenerbahçe’de 15 maça çıkan Hasan Ali 2 asistlik katkı sağladı. 2012 yılında Kayserispor’dan transfer olan milli futbolcu için 3.75 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.