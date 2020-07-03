Giovanni Guidetti: ‘Olimpiyatların ertelenmesi oyuncuların durumunu değiştirmemeli’

Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol Dergisi´ne konuşan Guidetti, video konferans yoluyla düzenlenen söyleşilerden büyük keyif aldığını ifade ederek, “Dünyaca corona virüs ile mücadele ettiğimiz dönemde video konferans yoluyla antrenörlerle bir araya gelmek harika fikirdi. Bu güzel projenin gerçekleşmesini sağlayan başta federasyon yetkilileri olmak üzere teknik ekibime ve tüm voleybol antrenörlerine teşekkür ediyorum. Milli takımdaki teknik ekibimle birlikte, Türkiye´de görev yapmakta olan genç antrenörlere bilgi ve deneyimlerimizi aktarmak, onlarla iletişime geçmek ve yaklaşık 25 saat voleybol konuşmak harika bir duyguydu. 10 kez bir araya geldiğimiz söyleşilerin her anından zevk aldım” ifadelerini kullandı.

“OLİMPİYATLARIN BİR YIL ERTELENMESİ OYUNCULARIN DURUMUNU DEĞİŞTİRMEMELİ”

Bu yıl 24 Temmuz – 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ancak corona virüs salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları ile ilgili de konuşan Guidetti, “2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları´nın bir yıl ertelenmesinin takımlar üzerinde pozitif veya negatif anlamda herhangi bir etkide bulunmayacağını düşünüyorum. Olimpiyat Oyunları´nın bir yıl ertelenmesi oyuncuların durumunu değiştirmemeli. Bazı oyuncular için bu değişkenlik gösterebilir ancak takım genelinde çok fazla şeyin değişeceğini sanmıyorum. Tokyo´daki olimpiyatların bir parçası olmaktan dolayı halen çok heyecanlıyım” şeklinde konuştu.