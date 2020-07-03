Galatasaray’da Onyekuru şoku! Monaco geri çağırdı…

GALATASARAY, zorlu Trabzonspor maçı öncesi şok bir haberle sarsıldı, Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesi nedeniyle zor durumda kaldı. Bonservisini elinde bulunduran Monaco, kiralık kontratı 1 Temmuz'da sona eren Nijeryalı kanat oyuncusunu kampa katılması için Fransa'ya çağırdı. Cimbom, Onyekuru'nun sezonun geri kalanında forma giymesi için Fransız ekibi ile görüşmeleri başlattı. İki kulüp arasında anlaşma sağlanması halinde, Onyekuru ligin son 5 maçında sarı-kırmızılı formayı giyecek.

SORUN 1 AYLIK ÜCRETTE

Aksi durumda Onyekuru, Cimbom'a veda edecek. Konuyla ilgili DHA'ya açıklamalarda bulunan Spor Hukukçusu Ersin Hamarat “FIFA tarafından COVID-19 ile ilgili çıkan karar bağlayıcı değil, tavsiye. Kiralık sözleşmesi biten sporcularda, iki takım arasında yeni bir sözleşme yapılmadığı sürece, asıl kulübün oyuncuyu çağırma hakkı var. Galatasaray ile Monaco arasında bu 1 aylık süreç için yeni bir anlaşma yapılmalı. Burada asıl soru, 1 aylık ücreti kimin vereceği” ifadelerini kullandı.

FIFA: FORMA GİYEMEZ, TFF: UZAMIŞ SAYILIR

FIFA Hukuk İşleri Müdürü Emilio Garcia Silvero, sözleşmeleri 30 Haziran'da bitecek futbolcuların, transfer kapalı olduğu için bu tarihten sonra forma giyemeyeceğini söylemişti. Türkiye'deki talimatnamede ise “Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır” ibaresi bulunuyor.

Galatasaray da konuyla ilgili bir açıklama yayınladı:

“Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren profesyonel futbolcu Henry Onyekuru, sözleşmesinin uzatılması için Monaco ile yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç alınamamasından dolayı antrenmanlara çıkamamıştır. Monaco FC'nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir. Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.”