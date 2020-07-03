Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ligin zirvesinde kritik randevu!

Zirvede yarış kızışırken, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip maçta Galatasaray Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mutlak üç puan parolasıyla sahaya çıkacak iki takım da kazanarak rakibinin hedefine sekte vurmak istiyor. Peki Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak. beIN Sports'ta canlı yayın ekranlara gelecek mücadele saat 21:00'da başlayacak.

GALATASARAY'DA HASRET 5 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Başakşehir karşısında önemli bir müsabakaya çıkan Galatasaray, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, pandemi sonrasında oynadığı 3. maçından da galip gelemedi. Diğer müsabakalarda 1 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.

Galatasaray, ligde 8 maç üst üste kazandıktan sonra oynadığı 4 karşılaşmada da 3 puan alamamıştı. Başakşehir beraberliği ile Aslan’ın galibiyet hasreti de 5 maça çıkmış oldu. Bu 5 mücadelede 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.