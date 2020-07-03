Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Lig’de galibiyet almakta zorlanan sarı-laciverli ekip evinde ağarlayacağı İzmir ekibini yenerek yoluna devam etmenin planları içersiinde. Süper Lig’in geride kalan 29 haftası sonunda Fenerbahçe 46 puanla 6. sırada, Göztepe ise 38 puanla 8. sırada bulunuyor. İşte Fenerbahçe Göztepe maçının yayın bilgileri…

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Hakem Bahattin Şimşek’in yöneteceği karşılaşma 4 Temmuz Cumartesi akşamı saat 21.00’da başlayacak.

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yer alan bilgilere göre, Fenerbahçe, Göztepe ile 4 Temmuz Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig 30. hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.