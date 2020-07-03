Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan Silivri Belediyesi’ne teşekkür ziyareti

Futbolda Şike Kumpası Davası’nda ifade vermek için Yönetim Kurulu ile birlikte Silivri’ye giden Ali Koç, davanın ardından Silivri Belediyesi’ni ziyaret etti.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Vekili Semih Özsoy, Genel Sekreter Burak Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi Turan Şahin, ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Alaattin Yavuz Güneş’i ağırlarken, Koç’un ziyareti bir teşekkür ziyareti anlamına da gelmiş oldu.

Bilindiği üzere Fenerbahçe Üniversitesi için sarı-lacivertli kulübün arazi aradığı dönemde Silivri Belediyesi, Fenerbahçe’ye üniversite için arazi tahsis etmişti.

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Fenerbahçe Üniversitesi, Ataşehir’de kurulurken tahsis edilen arazi teşekkür edilerek Silivri Belediyesi’ne iade edilmişti. Toplantıda Koç ve ekibi gelecekte doğabilecek bir ihtiyaçta Silivri Belediyesi’nin kapısını güvenle çalabileceklerinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibiyle bir süre çay kahve eşliğinde sohbet etti.